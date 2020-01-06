В Евросоюзе выразили сожаления из-за заявлений властей Ирана о выходе государства из сделки по урегулированию ядерной программы.

Об этом сообщил в Twitter верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как сообщалось ранее, 5 января Иран объявил об окончательном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию его ядерной программы. В рамках сделки Ирану разрешалось обогащать уран лишь до уровня 3,67%, тогда как для производства ядерного оружия требуется уран с содержанием урана-235 на уровне 90%. В обмен на приостановку производства оружейного урана режим санкций, наложенный на Иран, был ослаблен.

“Глубоко сожалею о последнем объявлении Ирана о JCPOA (политическое соглашение между Ираном и группой государств относительно ядерной программы государства — ред.)”, — написал Боррель.

Также Боррель подчеркнул важность осуществления ядерной сделки и уверил, что работа ЕС с ее участниками продолжится.

“Полное осуществление всеми ядерной сделки в настоящее время как никогда важно для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Я буду продолжать работать со всеми участниками на пути вперед”, — добавил верховный представитель.