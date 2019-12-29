В Европейском союзе ожидают продолжения суда по делу о расстрелах на Майдане после освобождения и обмена экс-"беркутовцев".

Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте Европейской службы внешних связей.

“Мы принимаем к сведению обмен людей, связанных с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что будет продолжено расследование всех обвинений, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности”, – подчеркивается в заявлении.

В ЕС назвали сегодняшний обмен “хорошим примером реализации одной из мер”, согласованных в рамках встречи в “нормандском формате” в Париже 9 декабря.

В Евросоюзе напомнили о важности полного прекращения огня, которое является “единственным способом достижения мирного урегулирования конфликта” на Донбассе.

“Европейский союз по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины”, – отмечается в заявлении.