Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте Европейской службы внешних связей.
“Мы принимаем к сведению обмен людей, связанных с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что будет продолжено расследование всех обвинений, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности”, – подчеркивается в заявлении.
В ЕС назвали сегодняшний обмен “хорошим примером реализации одной из мер”, согласованных в рамках встречи в “нормандском формате” в Париже 9 декабря.
В Евросоюзе напомнили о важности полного прекращения огня, которое является “единственным способом достижения мирного урегулирования конфликта” на Донбассе.
“Европейский союз по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины”, – отмечается в заявлении.
- Накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
- Пять бывших сотрудников “Беркута” сегодня были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.