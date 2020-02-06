Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
По словам Маасикаса, в данный момент существуют “десятки вещей, десятки деталей, которые следует внедрить правильно”.
По его мнению, реформа должна принести малым фермерам преимущества.
“Тем людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю. Безусловно должно быть обеспечено соответствующее предостережение для того, чтобы интересы малых фермеров были приняты во внимание и были соблюдены”, – подчеркнул Маасикас.
Кроме того, реестры должны быть приведены в порядок.
“Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и вы покупаете. Все, что касается Геокадастра и всех связанных с ним вопросов – это тоже та сфера, где ЕС оказывает поддержку, в том числе финансовую”, – заявил дипломат.
Помимо того, представитель ЕС отметил, что в Украине должна быть обеспечена правовая определенность, чтобы граждане знали, какой участок земли они продают или покупают.
- Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский провел в Верховной Раде встречу с нардепами от фракции “Слуги народа” по земельному законопроекту.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.