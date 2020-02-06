Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас дал советы о том, как лучше внедрить рынок земли в Украине.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

По словам Маасикаса, в данный момент существуют “десятки вещей, десятки деталей, которые следует внедрить правильно”.

По его мнению, реформа должна принести малым фермерам преимущества.

“Тем людям, которые живут и работают на земле, которые обрабатывают землю. Безусловно должно быть обеспечено соответствующее предостережение для того, чтобы интересы малых фермеров были приняты во внимание и были соблюдены”, – подчеркнул Маасикас.

Кроме того, реестры должны быть приведены в порядок.

“Если вы хотите открыть рынок, необходимо четко понимать, что вы продаете и вы покупаете. Все, что касается Геокадастра и всех связанных с ним вопросов – это тоже та сфера, где ЕС оказывает поддержку, в том числе финансовую”, – заявил дипломат.

Помимо того, представитель ЕС отметил, что в Украине должна быть обеспечена правовая определенность, чтобы граждане знали, какой участок земли они продают или покупают.