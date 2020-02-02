Экс-глава Евросовета Дональд Туск уверяет, что в Брюсселе, и в целом в Евросоюзе, положительно настроены относительно возможного вступления независимой Шотландии в ЕС.

Об этом сообщает BBC.

У Туска поинтересовались, каковы перспективы членства независимой Шотландии в ЕС, на что политик ответил:

“Я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо”.

Туск считает, что следует “уважать внутренние дискуссии в Великобритании”.

При этом он добавил, что Шотландию не могут принять в ЕС автоматически.

Что касается возможного членства, он сказал:

“Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе”.

При этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предупредил, что любые комментарии европейских лидеров по этому поводу могут способствовать “сепаратистским тенденциям” в ЕС.

Подобные высказывания он назвал “довольно неевропейскими и довольно безответственными”.

Для того чтобы начать разговаривать с ЕС о чем-либо, в Шотландии нужно провести референдум. Но британское правительство такой шаг не одобряет.