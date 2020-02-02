Об этом сообщает BBC.
У Туска поинтересовались, каковы перспективы членства независимой Шотландии в ЕС, на что политик ответил:
“Я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо”.
Туск считает, что следует “уважать внутренние дискуссии в Великобритании”.
При этом он добавил, что Шотландию не могут принять в ЕС автоматически.
Что касается возможного членства, он сказал:
“Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе”.
При этом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб предупредил, что любые комментарии европейских лидеров по этому поводу могут способствовать “сепаратистским тенденциям” в ЕС.
Подобные высказывания он назвал “довольно неевропейскими и довольно безответственными”.
Для того чтобы начать разговаривать с ЕС о чем-либо, в Шотландии нужно провести референдум. Но британское правительство такой шаг не одобряет.
- Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что британское правительство Бориса Джонсона не может удерживать их в составе Соединенного Королевства против их воли.