Еврокомиссия представила стратегию гендерного равенства на пять лет, с целью устранить неравенство между мужчинами и женщинами в странах Евросоюза.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В сообщении сказано, что, если в ЕС удастся установить гендерное равенство, это позволит реализовать таланты и возможности граждан, что будет способствовать более быстрому прогрессу в развитии.

Указано, что в странах ЕС все еще присутствуют такие явления как гендерное насилие, с которым сталкивалась каждая третья европейская женщина.

К примеру, в ЕС женщины зарабатывают на 16% меньше мужчин. В 8% случаев на руководящих должностях в крупных коммерческих компаниях находятся женщины.

Указанная стратегия гендерного равенства рассчитана на 2020-2025 годы. Это пакет мер, которые будут осуществляться в течение следующих пяти лет по всем направлениям политики Евросоюза.

Возглавит работу Еврокомиссар по вопросам равенства Елена Далли.