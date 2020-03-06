Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
В сообщении сказано, что, если в ЕС удастся установить гендерное равенство, это позволит реализовать таланты и возможности граждан, что будет способствовать более быстрому прогрессу в развитии.
Указано, что в странах ЕС все еще присутствуют такие явления как гендерное насилие, с которым сталкивалась каждая третья европейская женщина.
К примеру, в ЕС женщины зарабатывают на 16% меньше мужчин. В 8% случаев на руководящих должностях в крупных коммерческих компаниях находятся женщины.
Указанная стратегия гендерного равенства рассчитана на 2020-2025 годы. Это пакет мер, которые будут осуществляться в течение следующих пяти лет по всем направлениям политики Евросоюза.
Возглавит работу Еврокомиссар по вопросам равенства Елена Далли.
- По данным исследования ООН, 5 % женщин в селах сталкивались с насилием в семье в течение прошлого года.
- В ПРООН отмечают, что каждая пятая женщина в Украине в возрасте от 15 до 49 лет поддавалась по крайней мере одной форме физического или сексуального насилия в течение своей жизни.