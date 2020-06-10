В ЕС призвали компании Facebook (FB.O), Google (GOOGL.O) и Twitter (TWTR.N) ежемесячно предоставлять отчеты о борьбе с дезинформацией.

Об этом идет речь в материале международного агентства Reuters.

В ЕС утверждают, что на фоне распространения дезинформации Россией и Китаем глобальные онлайн платформы должны отчитываться о борьбе с дезинформацией.

В Еврокомиссии отмечают, что на фоне эпидемии дезинформация несет особый вред здоровью граждан.

“Это действительно показало, что дезинформация не только наносит вред здоровью наших демократий, но и наносит вред здоровью наших граждан. Это может негативно повлиять на экономику и подорвать реакцию органов государственной власти и, следовательно, ослабить меры здравоохранения”, – отметили в Еврокомиссии.

Комиссия заявила, что онлайновые платформы должны предоставлять ежемесячные отчеты с подробной информацией о своих действиях по продвижению авторитетного контента и ограничению дезинформации о коронавирусе.