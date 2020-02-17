Предложения представителя фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" по формированию украинской делегации для участия в праздновании Дня победы 9 мая в Москве есть возмутительными и руководство Парламента должно жестко на это отреагировать.

Об этом сказала народный депутат фракции “Европейская Солидарность”, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии журналистам.

Ранее сопредседатель фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве

При этом он отметила, что на подобные заявления отреагировала только сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Ирина Геращенко и представители фракции “Голос”, но не было реакции от фракции “Слуга народа” и руководства Верховной Рады.

“Мне бы хотелось, чтобы была жесткая и непримиримая реакция на это руководства Парламента”, – отметила она.

Фракция “Европейская солидарность” (“ЕС”) возмущена предложениями народных депутатов от “Оппозиционной платформы – За життя”, сообщает пресс-служба партии.

В “ЕС” уверены, такая инициатива “является вполне прогнозируемой и ожидаемой”, ведь “реваншисты все выше поднимают голову, а власть смотрит на это сквозь пальцы”.

“Антиукраинская выходка [Вадима] Рабиновича, его зажигательная пророссийская речь на согласительном совете не встретила никакой реакции руководства парламента, которое в других случаях охотно комментирует выступления депутатов от демократической оппозиции”, – добавили в пресс-службе.

В свою очередь, парламентарии призвали президента Владимира Зеленский и его политическую силу сообщить обществу, собираются ли они ехать на парад в Москву и присоединиться к делегации депутатов из ОПЗЖ.

“Ведь сегодня в Парламенте руководство “Слуги народа” снисходительно улыбались во время провокационного антиукраинского выступления Рабиновича. Не хочется верить, что для “Слуг народа”, народа, который истекает кровью в борьбе с Россией, неприемлемость участия Украины в путинском победобесии, не является очевидной и останется без их публичной реакции”, – добавили в “Европейской солидарности”.

Ранее Вадим Рабинович разжег бурную дискуссию в соцсети, опубликовав пост о своей поездке в Москву к дочери и внуку.