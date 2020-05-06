Об этом сказано на сайте Европейской комиссии.

“На данном этапе мы можем лишь ориентировочно определить масштабы и серьезность шока для нашей экономики. Это симметричный шок: затронуты все страны ЕС, и ожидается, что в этом году у всех будет рецессия. ЕС и государства-члены уже договорились о чрезвычайных мерах по смягчению воздействия. Наше коллективное восстановление будет зависеть от продолжения сильных и скоординированных действий, как на уровне ЕС, так и на национальном уровне”, – сказал, Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики.

Отмечается, что пандемия коронавируса представляет собой серьезный шок для мировой экономики и экономики ЕС и это будет иметь серьезные социально-экономические последствия. Несмотря на своевременное политическое реагирование как на уровне ЕС, так и на национальном уровне, экономика ЕС в этом году переживет спад исторических масштабов.

Согласно экономического прогноза, экономика еврозоны сократится на более чем 7% в 2020 году и вырастет на 6% в 2021 году, в то время, как в 2019 году ожидали рост на уровне 9%.