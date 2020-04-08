В ЕС провалили переговоры о выпуске «коронабондов» в рамках борьбы с последствиями от COVID-19

Об этом сообщает европейская медиакомпания Euroactiv.
Сообщается, что министры финансов стран Еврозоны провели 16-часовую телеконференцию, во время которой обсуждался пакет экономической помощи в рамках преодоления последствий, вызванных кризисом от эпидемии коронавируса.
Сообщается, что стороны не достигли соглашения.
В частности, разногласия возникли после того, как Нидерланды продолжали настаивать на строгих условиях предоставления льготных кредитов странам, которые сильно пострадали от эпидемии, таким как Испания и Италия.
Министры также разошлись во мнениях относительно выпуска облигаций, которые уже назвали “коронабондами“, в рамках преодоления экономического спада.
Пакет, который осуждали стороны включал в себя меры на общую сумму около 500 млрд евро. Помощь предназначалась национальным правительствам, компаниям и людям, которые потеряли рабочие места.
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