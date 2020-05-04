В Европейском Союзе рассказали, какие государства еще не прошли пик эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний фиксирует рост заражения коронавирусом в Швеции, Великобритании, Румынии, Болгарии и Польше.

В данных странах существенных положительных изменений за последние 14 дней не наблюдается.

При этом в других странах Европейского Союза фиксируется снижение количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

“По состоянию на субботу (2 мая), похоже, что начальная волна передачи (в Европе) прошла свой пик”, – заявили в центре.

Напомним, что карантин в Украине был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.