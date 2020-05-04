Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний фиксирует рост заражения коронавирусом в Швеции, Великобритании, Румынии, Болгарии и Польше.
В данных странах существенных положительных изменений за последние 14 дней не наблюдается.
При этом в других странах Европейского Союза фиксируется снижение количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
“По состоянию на субботу (2 мая), похоже, что начальная волна передачи (в Европе) прошла свой пик”, – заявили в центре.
Напомним, что карантин в Украине был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.
- В Украине зафиксировали 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев заболевания.