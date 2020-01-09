В ЕС считают, что версия о том, что самолет в Иране сбили по ошибке «заслуживает доверия»

Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой.
Представители европейской службы безопасности считают, что сообщения о том, что украинский авиалайнер был сбит зенитно-ракетным комплексом Ирана по ошибке, заслуживают доверия.
Ранее стало известно, что самолет мог быть поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet.
Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Разведслужбы западных стран по предварительному расследованию назвали вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране техническую неисправность.
- Согласно предварительному отчету иранских следователей, самолет украинской авиакомпании МАУ загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. А обнаруженные на месте трагедии “черные ящики” получили повреждения.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал основные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них — поражение самолета зенитной российской ракетой.