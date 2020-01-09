В ЕС считают, что версия о том, что самолет в Иране сбили по ошибке «заслуживает доверия»

Представители европейской службы безопасности заявили, что информация о том, что украинский самолет был сбит в Иране по ошибке, "заслуживает доверия".

Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой.

Представители европейской службы безопасности считают, что сообщения о том, что украинский авиалайнер был сбит зенитно-ракетным комплексом Ирана по ошибке, заслуживают доверия.