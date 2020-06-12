Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Вчера неподалеку от его (Петра Порошенко – Ред.) дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Wolkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконное слежение”, – заявил глава фракции “Евросолидарности” Артур Герасимов.

По его словам, нарушения закона относительно Порошенко стали системными.

“Европеская солидарность” жестко требует от господина Зеленского и государственной репрессивной машины ответить на три вопроса. Первый – кто отдал приказ о незаконной слежке за пятым президентом Украины Петром Порошенко. Второй – кто ведет эту незаконную слежку за пятым президентом Украины Петром Порошенко. И третий вопрос – а кого из лидеров оппозиции, из тех, кто сегодня справедливо критикует эту непрофессиональную и нелепую власть, также незаконно “ведут” и незаконно прослушивают”, – добавил Герасимов.

Государственное бюро расследований считает, что Порошенко склонил к незаконному указу председателя Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.

В связи с этим пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчиваются политические преследования оппозиции.