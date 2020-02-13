В «ЕС» требуют объяснить, почему МИД врал украинцам о поездке Зеленского в Оман

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.
“Наконец-то, на наш с коллегами из “Европейской солидарности” запрос о визите Президента в Оман пришел ответ. Уже бывший руководитель ОП сообщает, что этот визит Зеленского не имел статуса официального, был частным, и платил за все Зеленский из собственного кармана. Об этом говорится в контексте наших вопросов о результатах визита и подписанные документы. Теперь вопрос в МИД: зачем было тратить столько бумаги, убеждая, что Президент ездил налаживать какие-то связи с Оманом? Заврались все, но не договорились, о чем врать вместе, чтобы это имело хотя бы какой-то правдивый вид … Слаженно, профессионально, весело!”, – написала нардеп.
Она также отметила, что до сих пор Зеленский не внес изменения в свою декларацию после отдыха в Омане.
“Ну и странно, что никаких изменений в декларации главой государства все еще не были внесены после путешествия. Точно была “горячая” путевка”, – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых был запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что охрана Владимира Зеленского в Омане обошлась государственному бюджету Украины почти в 75 000 гривен.
Ранее в Офисе президента утверждали, что не владеют информацией о визите Зеленского в Оман в начале 2020 года. В ОПУ отмечали, что публичная информация о встречах президента Украины с представителями Омана была размещена на сайте главы государства, а данными о стоимости поездки и сопровождении Зеленского располагают Государственное управление делами и Управление государственной охраны.
- По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся президенту не менее чем в 2,5 млн гривен. В официальном ответе Государственного управления делами указывалось, что Владимир Зеленский осуществил поездку в Оман в начале января 2020 года за чьи-то частные средства.
- В МИД Украины заявили, что визит президента Владимира Зеленского в Оман был направлен на “поддержку положительной динамики” в отношениях между странами.
- При этом только 12% украинцев поверили, что тайная поездка Владимира Зеленского в Оман была рабочей. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой “Центра Разумкова” с 17 по 21 января.