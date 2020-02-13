В «ЕС» требуют объяснить, почему МИД врал украинцам о поездке Зеленского в Оман

Народный депутат от “Европейской Солидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе требует от МИД Украины объяснить, почему ведомство обманывало украинцев о том, что поездка Президента Владимира Зеленского в Оман была официальным визитом.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.

“Наконец-то, на наш с коллегами из “Европейской солидарности” запрос о визите Президента в Оман пришел ответ. Уже бывший руководитель ОП сообщает, что этот визит Зеленского не имел статуса официального, был частным, и платил за все Зеленский из собственного кармана. Об этом говорится в контексте наших вопросов о результатах визита и подписанные документы. Теперь вопрос в МИД: зачем было тратить столько бумаги, убеждая, что Президент ездил налаживать какие-то связи с Оманом? Заврались все, но не договорились, о чем врать вместе, чтобы это имело хотя бы какой-то правдивый вид … Слаженно, профессионально, весело!”, – написала нардеп.

Она также отметила, что до сих пор Зеленский не внес изменения в свою декларацию после отдыха в Омане.

“Ну и странно, что никаких изменений в декларации главой государства все еще не были внесены после путешествия. Точно была “горячая” путевка”, – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых был запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что охрана Владимира Зеленского в Омане обошлась государственному бюджету Украины почти в 75 000 гривен.