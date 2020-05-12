13 мая Европейская комиссия намерена утвердить всеобъемлющую стратегию, направленную на то, чтобы правительства стран-членов могли скоординировано открыть туристический бизнес в Евросоюзе.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Это предварительная стратегия Еврокомиссии, некоторые положения которой все еще могут измениться.

Странам ЕС предложат трехэтапный подход к открытию границ.

Европейское агентство по борьбе с болезнями (ECDC) будет рекомендовать странам с низким уровнем распространения вируса в пределах Шенгенской зоны открывать границы.

Главное правило стратегии – единый подход ко всем гражданам ЕС, независимо от страны рождения и проживания. К примеру, если Австрия разрешит пересекать границу со стороны Германии, то пропускать должны всех, а не только немцев.

В этом году пандемия обойдется туристической индустрии в 400 миллиардов евро, потому, чтобы немного смягчить такой показатель, в ЕС будут открывать для туристов отдельные регионы, где низкий уровень заболеваемости при условии соблюдения установленных санитарно-противоэпидемических правил.

В проекте стратегии пока нет четких ответов относительно того, как будут работать гигиенические нормы и нормы социального дистанцирования в общественных местах и транспорте, чтобы при этом не дискриминировать того или иного гражданина из стран ЕС.

После утверждения стратегии будет создано интерактивную карту, на которой будут отображены новые меры пограничного контроля и условия поездок в пределах Шенгенской зоны.

Цель такой карты – помочь людям правильно планировать поездки, а некоторые туристических пунктов, по возможности, избегать.

В проекте также пропишут пункт о дорожных ваучерах, а также возможном возврате денежных средств.