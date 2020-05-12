Об этом сообщает издание Euractiv.
Это предварительная стратегия Еврокомиссии, некоторые положения которой все еще могут измениться.
Странам ЕС предложат трехэтапный подход к открытию границ.
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Европейское агентство по борьбе с болезнями (ECDC) будет рекомендовать странам с низким уровнем распространения вируса в пределах Шенгенской зоны открывать границы.
Главное правило стратегии – единый подход ко всем гражданам ЕС, независимо от страны рождения и проживания. К примеру, если Австрия разрешит пересекать границу со стороны Германии, то пропускать должны всех, а не только немцев.
В этом году пандемия обойдется туристической индустрии в 400 миллиардов евро, потому, чтобы немного смягчить такой показатель, в ЕС будут открывать для туристов отдельные регионы, где низкий уровень заболеваемости при условии соблюдения установленных санитарно-противоэпидемических правил.
В проекте стратегии пока нет четких ответов относительно того, как будут работать гигиенические нормы и нормы социального дистанцирования в общественных местах и транспорте, чтобы при этом не дискриминировать того или иного гражданина из стран ЕС.
После утверждения стратегии будет создано интерактивную карту, на которой будут отображены новые меры пограничного контроля и условия поездок в пределах Шенгенской зоны.
Цель такой карты – помочь людям правильно планировать поездки, а некоторые туристических пунктов, по возможности, избегать.
В проекте также пропишут пункт о дорожных ваучерах, а также возможном возврате денежных средств.
- Страны Евросоюза уже начали постепенное смягчение мер карантина, в зависимости от ситуации в системе охраны здоровья, а также – в зависимости от количества случаев заражения и смертей из-за коронавируса.