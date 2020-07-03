В "Европейской Солидарности" сообщили, что народный депутат Андрей Мотовиловец применил силу против нардепа от "ЕС" Марии Ионовой.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба “Евросолидарности”.

Отмечается, что Мотовиловец так и не извинился перед Ионовой, несмотря на призывы “ЕС” и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

“Фракция “Европейской Солидарности” глубоко возмущена агрессивным поведением “слуги народа” Андрея Мотовиловца, который сегодня в сессионном зале позволил себе поднять руку на народного депутата Марию Ионову. Несмотря на призыв “Европейской Солидарности” и обращение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, представитель монобольшинства не нашел в себе мужества извиниться за свое позорное поведение. Очевидно, что унижение своих женщин-депутаток, которое наблюдала вся страна из Николаева – это еще не дно. Дно – это применить силу к народному депутату и сделать вид, будто ничего не произошло”, – подчеркивается в заявлении.

В связи с инцидентом в “ЕС” требуют отстранить Мотовиловца от заседаний на 2-3 недели.

“Требуем от народного депутата из фракции “Слуги народа” Андрея Мотовиловца принести извинения за применение физической силы в Верховной Раде по отношению к Марии Ионовой. Мы также требуем вынести на рассмотрение регламентного комитета Верховной Рады вопрос об отстранении депутата Мотовиловца от участия в заседаниях на 2-3 недели“, – отмечается в заявлении.

Указанный инцидент произошел в зале заседаний Верховной Раде во время обсуждения законопроекта №3734 о поступлении детей с оккупированных территорий в вузы Украины без внешнего независимого оценивания.

“Европейская Солидарность” призвала поддержать документ только в первом чтении. Нардепы аргументировали это тем, что льготы для поступления следует вводить не только для жителей оккупированных территорий, но и для детей погибших на Донбассе военнослужащих.

После этого “слуга” Роман Грищук упрекнул “ЕС”, что только их фракция отказывается поддержать проект закона. После его выступления “слуги народа” начали скандировать в адрес “Евросолидарности: “Позор!”

В связи с этим фракция “Европейской Солидарности” в полном составе вышла к трибуне, чтобы ответить на обвинения. Они окружили трибуну и президиум. Туда также подошли “слуги народа”

После спора спикер ВР Разумков все же разрешил нардепам от “ЕС” выступить.

Впоследствии Ирина Геращенко взяла слово и сообщила об инциденте с Ионовой. Она, не называя фамилии, призвала “слугу народа”, который применил силу против нардепа от “ЕС”, извиниться. С таким же призывом обратился и Дмитрий Разумков.

(На видео – с 4 час. 2 мин.)

Вечером Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что нардеп от “СН” так и не извинился. В связи с этим в “ЕС” решили обнародовать фамилию “слуги”.