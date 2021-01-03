В Великобритании, в графстве Эссекс, полиция разогнала подпольную новогоднюю вечеринку после того, как участники разгромили церковь Всех Святых XIV века.

Об этом сообщает LADbible.

По свидетельству очевидцев, в здании были сотни людей, а вечеринка выглядел так, будто это было мероприятие, на которое можно пройти по билетам.

Прибывшая на место происшествия полиция пыталась разогнать рейв, но в ответ их начали забрасывать ракетами. Тем не менее правоохранителям удалось остановить вечеринку.

Присутствующих оштрафовали на сумму более 18000 фунтов стерлингов. Также задержаны пять человек – в том числе и трое мужчин, которым вменяют употребление наркотиков и нарушение общественного порядка.

Ущерб зданию оценивается более чем в 1000 фунтов стерлингов, но церковь является памятником архитектуры, и ее ремонт наверняка обойдется дороже номинальной стоимости поврежденных вещей.