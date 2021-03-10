В Эстонии решили пока не использовать одну партию вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одной вакцинированной женщины и случая заболевания вакцинированного мужчины.

Об этом заявила заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, сообщает Эстонское национальное радиовещание (ERR).

Австрийские власти в воскресенье сообщили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случай смерти одного человека и заболевания у второго.

“Бывает, что использование партии приостанавливается, так как расследование занимает время. В этом нет ничего необычного. Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовали. Пока не будет завершено расследование, оставшуюся вакцину использовать не будут”, — цитирует Хярму ERR.

Информация о необходимости приостановить применение одной партии вакцины из Лекарственного департамента в Департамент здоровья поступила 8 марта. После этого чиновники обзвонили все центры, которые делают прививки.

“Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцину использовать не будут”, – сказала Хярма.

Расследование причин смерти скончавшегося на прошлой неделе 31-летнего спасателя еще продолжается.

“Нам известно, что случай не связан с австрийской партией [вакцины] “, – подчеркнула Хярма.