Об этом она сказала в интервью Der Spiegel.

Она пояснила, что Брюссель обязан использовать свои ресурсы для защиты газовых интересов, поскольку факт строительства трубопровода имеет “политическое измерение”.

“Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами”, – заявила чиновница.

Строительством трубопровода на данном этапе занимается швейцарская компания Allseas. Она прекратила работы из-за возможных американских санкций. В частности, компания предоставляла специальное оборудование для прокладки труб на дне Балтийского моря.

В США такое решение пояснили тем, что Европе может стать чрезмерно зависимой от российского газа. А в Европе сказали, что таким образом США лоббируют собственные интересы, чтобы продавать “свой собственный, дорогой сжиженный газ”.

Закончить работы по укладке трубопровода, несмотря на санкции, может только российский корабль “Академик Черский”. На данный момент корабль находится в Японском море. Чтобы добраться до Балтийского моря, ему нужно несколько недель. К тому же, на судне пока нет специального оборудования. В РФ пояснили, что из-за санкций для окончания строительства потребуются дополнительные расходы в размере от 2 до 3 миллионов евро.

Накануне сообщалось, что Государственный департамент Соединенных штатов Америки требует от компаний-подрядчиков проекта “Северный поток 2” свернуть работы до 20 января.