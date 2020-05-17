Еврокомиссия обвинила Россию в распространении дезинформации и конспирологических теорий о коронавирусе, чтобы подорвать доверие граждан ЕС к местным властям.

Об этом идет речь в материале немецкой медиакомпании DW.

Распространение дезинформации о коронавирусе связано с попытками подорвать доверие общественности в ЕС к местным властям.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что к распространению некоторых теорий заговора, касающихся коронавируса нового типа SARS-CoV-2, способствуют близкие к Кремлю источники.

“Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники — то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ — продолжают распространять теории заговора и дезинформацию в ЕС и его странах-соседях”, – сказал Стано.

Он отметил, что цель кампании в подрыве доверия к Евросоюзу.