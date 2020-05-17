Об этом идет речь в материале немецкой медиакомпании DW.
Распространение дезинформации о коронавирусе связано с попытками подорвать доверие общественности в ЕС к местным властям.
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что к распространению некоторых теорий заговора, касающихся коронавируса нового типа SARS-CoV-2, способствуют близкие к Кремлю источники.
“Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники — то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ — продолжают распространять теории заговора и дезинформацию в ЕС и его странах-соседях”, – сказал Стано.
Он отметил, что цель кампании в подрыве доверия к Евросоюзу.
- В социальной сети Facebook были замечены большие потоки дезинформации, направленной против карантинных ограничений.