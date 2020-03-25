Об этом сообщает американская медиа-организация Politico.
Уточняется, что генеральный секретарь Европейского парламента Клаус Велле указал в электронном письме, что у шести сотрудников парламента был подтвержден положительный тест на коронавирус.
При этом сообщается, что среди заболевших COVID-19 один депутат Европарламента, двое сотрудников аппарата, двое внешних подрядчиков и один ассистент.
Также отмечается, что данное письмо генерального секретаря было адресовано в ответ депутату Жерому Ривьере, который попросил прокомментировать утверждение о том, что в парламенте было подтверждено уже 43 случая коронавируса. Данное утверждение звучало от одного из казначеев Европарламента.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
- В Винницкой области подтвержден первый случай заражения COVID-19.
- Также три новых случая COVID-19 зарегистрировано в Киеве.
- По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.