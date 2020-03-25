Об этом сообщает американская медиа-организация Politico.

Уточняется, что генеральный секретарь Европейского парламента Клаус Велле указал в электронном письме, что у шести сотрудников парламента был подтвержден положительный тест на коронавирус.

При этом сообщается, что среди заболевших COVID-19 один депутат Европарламента, двое сотрудников аппарата, двое внешних подрядчиков и один ассистент.

Также отмечается, что данное письмо генерального секретаря было адресовано в ответ депутату Жерому Ривьере, который попросил прокомментировать утверждение о том, что в парламенте было подтверждено уже 43 случая коронавируса. Данное утверждение звучало от одного из казначеев Европарламента.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.