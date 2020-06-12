Об этом говорится в общем заявлении чиновников Европейского парламента.

Данное заявление подписали глава делегации Европарламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Витольд Ващиковский, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-глава делегации Европарламента по связям с Украиной Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Траян Басеску.

“Европейский парламент по множественным поводам выступал за европейскую перспективу Украины, в частности, в своих резолюциях. Эта организация считает Украину частью нашей европейской семьи не только по геополитическим причинам, но и потому, что наши общества разделяют общие ценности. Благодаря Соглашению об ассоциации мы взяли на себя обязательства развивать тесные и крепкие отношения на основании уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основных свобод”, – сказано в заявлении.

В Европейском парламенте утверждают, что дело бывшего президента Петра Порошенко будет находиться под внимательным наблюдением.

Государственное бюро расследований считает, что Порошенко склонил к незаконному указу председателя Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.

В связи с этим пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчиваются политические преследования оппозиции.