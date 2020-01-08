Президент Европарламента Давид Сассоли заявил, что в Европарламенте ожидают узнать больше о причинах крушения украинского Boeing-737 в Иране.

Об этом Давид Сассоли сообщил в Twitter.

“Мы ожидаем узнать больше о том, что стало причиной этой ужасной трагедии”, — написал он.

Также глава Европарламента выразил соболезнования семьям и близким погибших.

“Я хочу выразить от себя и Европейского парламента глубочайшие соболезнования семьям и близким 176 жертв трагической катастрофы украинского самолета минувшей ночью над Ираном”, — подчеркнул Сассоли.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). #Буквы собрали информацию о погибших украинцах.