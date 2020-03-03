Об этом проинформировали в представительстве Украины при ЕС.

“Украинская неделя” была запланирована на 3 – 5 марта.

“К большому сожалению, вынуждены сообщить, что запланированная на 3-5 марта “Украинская неделя” в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента относительно проведения массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19″, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что как только ограничения отменят, будут отрабатываться “новые возможности для проведения “Украинской недели” в Европейском парламенте”.

Стоит отметить, что в рамках “Украинской недели” планировалось участие ведущих европейских политиков и представителей евроинститутов, Правительства Украины, дипломатического, научного сообщества, гражданского общества.

Программа предусматривала три тематических блока. Первый касался хода реформ в Украине и их поддержки европейскими партнерами. Второе направление касалось видения Украины относительно участия в Зеленом соглашении ЕС. А третье было посвящено проблемам оккупации Крыма Российской Федерацией.

Накануне по решению главы Европарламента Давида Сассоли эта организация отменила из-за коронавируса все публичные мероприятия, а также ограничила доступ в здание парламента.

Так, в течение следующих трех недель будет отменено 130 мероприятий, в которых планировалось участие от 6000 до 7000 человек. Кроме того, посетителям не будет разрешен доступ в парламент на этот период. При этом работа Европарламента будет продолжена, включая заседания комитетов и пленарное заседание.

“Мы ограничим доступ посетителей в парламент. Эта мера связана с тем фактом, что мы являемся очень открытым учреждением по своей природе, принимая 700 тыс. посетителей в год. В нынешних обстоятельствах мы обязаны приостановить эти посещения. Таким же образом мы отменим 130 мероприятий, такие как выставки или внешние конференции, запланированные на следующие недели в здании парламента”, – заявил Сассоли.