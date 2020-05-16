В Британии и Франции медики зафиксировали смерть двух детей от острого воспалительного синдрома, который связывают с осложнениями вследствие заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

С начала года в Европе было зафиксировано 230 подобных случаев заболевания.

Сейчас такое осложнение называют педиатрический воспалительный мультисистемный синдром (PIMS). Это что-то среднее между токсическим шоком и болезнью Кавасаки. Симптомы заболевания – лихорадка, сыпь, опухшие железы и, в тяжелых случаях, воспаление сердца.

В Шведском Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили о первых смертельных случаях в Британии и Франции.

Медики полагают, что этот синдром может быть следствием заражения коронавирусом COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали медиков быть внимательными к редкому синдрому, предупредив, что связь с COVID-19 остается непонятной.

“Я призываю всех клиницистов во всем мире сотрудничать с вашими национальными органами и ВОЗ, чтобы они были внимательны и лучше понимали этот синдром у детей”, – сказал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

В пятницу ВОЗ опубликовала предварительное определение синдрома, встречающегося чаще во время текущей пандемии, но также появившегося у детей, которые не дали положительный результат на COVID-19.

Как у маленьких детей, так и подростков, фиксировали этот синдром. У них была высокая температура и воспалительный процесс на протяжении, как минимум, трех дней. Также у них была сыпь или воспаления вокруг рта, на ногах или руках. Фиксировалось низкое кровяное давление, были проблемы с работой сердца, ухудшалась свертываемость крови, были острые желудочно-кишечные проблемы.

“Мы пока очень мало знаем об этом воспалительном синдроме”, – сказала эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове.

Во Франции неделю назад умер девятилетний мальчик. Он контактировал с больным коронавирусом, но сам заражен не был. 2 мая его госпитализировали из-за скарлатины. После этого ребенка выписали, но спустя какое-то время снова госпитализировали из-за проблем с сердцем и симптомами синдрома. Он умер в отделении интенсивной терапии Марселя.

В период с 27 апреля по 7 мая в больницу Парижа госпитализировали 17 детей с аналогичными симптомами.

ECDC отметила, что пока что синдром рассматривают как возможное осложнение вследствие коронавирусной болезни.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний в четверг выпустили руководство для врачей о том, как распознавать и сообщать о случаях синдрома. Таких случаев более 100 в штате Нью-Йорк.