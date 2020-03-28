Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
Значительной снижение концентрации диоксида азота наблюдается в крупных городах, где, как правило, было много туристов.
Ученые из Королевского нидерландского метеорологического института (KNMI) используют данные со спутника Copernicus Sentinel-5P для мониторинга погоды и загрязнения в Европе.
“Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим”, – сказано в сообщении.
Показатели по уровню чистоты воздуха в 2020 году, в период карантина, сравнивали с аналогичными показателями в прошлом году.
“Объединяя данные за определенный период времени, в данном случае 10 дней, метеорологическая изменчивость частично усредняется, и мы начинаем видеть влияние изменений, связанных с деятельностью человека”, – рассказал Хенк Эскес из KNMI.
Возможно, такие же изменения позже отметят в Великобритании и Нидерландах, где пока сложно говорить о позитивной динамике в связи с погодными условиями.
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