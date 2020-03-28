Над некоторыми городами Европы существенно очистился воздух после того, как был введен карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Значительной снижение концентрации диоксида азота наблюдается в крупных городах, где, как правило, было много туристов.

Ученые из Королевского нидерландского метеорологического института (KNMI) используют данные со спутника Copernicus Sentinel-5P для мониторинга погоды и загрязнения в Европе.

“Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим”, – сказано в сообщении.

Показатели по уровню чистоты воздуха в 2020 году, в период карантина, сравнивали с аналогичными показателями в прошлом году.

“Объединяя данные за определенный период времени, в данном случае 10 дней, метеорологическая изменчивость частично усредняется, и мы начинаем видеть влияние изменений, связанных с деятельностью человека”, – рассказал Хенк Эскес из KNMI.

Возможно, такие же изменения позже отметят в Великобритании и Нидерландах, где пока сложно говорить о позитивной динамике в связи с погодными условиями.