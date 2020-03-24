Страны Европы обязаны применять жесткие карантинные меры, чтобы приостановить распространение коронавируса. Но экономические последствия такого карантина для развития региона могут быть более смертоносней, чем сам вирус.

Об этом говорится в материале Politico.

Экономическая помощь европейских властей для малого и среднего бизнеса – краткосрочная. Но в определенный момент властям придется сказать населению, что им нужно выйти на работы, даже если это повлечет вторую волну эпидемии.

Как долго продлится карантин в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что невозможно лечить людей, если в стране нет экономического развития.

“Невозможно жить – даже в самоизоляции – и лечить людей, если мы не продолжим экономическую деятельность, которая просто позволяет нам жить в этой стране”, – сказал он.

Макрон заявил, что вакцина от коронавируса вряд ли появится к концу 2021 года, а оставаться без работы до того времени – нецелесообразно.

В материале отметили, что карантинные меры могут минимизировать случаи заражений и смертности, но экономический кризис приведет к потере правительственных доходов, которые финансируют здравоохранение и коммунальные услуги.

Президент Франции стал первым мировым лидером, который заявил, что никто не знает, как долго будет продолжаться социальный карантин в разных странах мира. Испания, Италия, Франция, Бельгия и другие страны ЕС могут только замедлить распространение коронавируса, чтобы предотвратить переполнение больниц, но никакие карантинные меры не смогут прекратить распространение инфекции полностью.

Тем временем во Франции правительство с одной стороны заявляет о необходимости оставаться дома и работать дистанционно, по возможности, а с другой стороны – поощряет предприятия к выплатам сотрудникам, которые временно не могут выйти на работу, чтобы не потерять рабочие кадры. Речь идет о тысяче евро без вычета налогов для сотрудников крупных компаний и предприятий, которые были вынуждены прекратить деятельность из-за карантина.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что карантин – не выход из ситуации. Единственное, что сейчас может сделать правительство – тянуть время, растягивая эпидемию на несколько месяцев, максимально приближаясь к моменту разработки и внедрения вакцины.

Китай официально решил отказаться от наиболее радикальных мер карантина и определить приоритеты экономического роста в ближайшие месяцы.

В Италии меры карантина, запланированные до 25 марта, решили продлить. В воскресенье правительство приняло решение запретить “несущественную” экономическую деятельность. Но, к примеру, разрешено производство тракторов и табачных изделий. Профсоюзы не считают такую деятельность крайне необходимой для государства.

Карантин не остановит распространение коронавируса

Исследование Имперского колледжа Лондона показало, что даже самые радикальные меры по социальному дистанцированию могут обеспечить лишь временную передышку.

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен отметил, что как только правительства отменят меры карантина в своих странах, начнется вторая волна эпидемии.

Экономический рост во всем мире замедлится до 2,4% из-за пандемии. При этом, ранее прогнозировался рост на 2,9 %. Если пандемия будет и дальше продолжаться, то рост снизится до 1,5 %.

Исследование мюнхенского Института Ifо показало, что экономические потери в Германии могут варьироваться от 7,2 % ВВП за двухмесячный период до 20,6 % при худшем сценарии трехмесячного простоя.

О долгосрочной стратегии и экономических планах по противостоянию коронавирусной инфекции не заявили ни в одной стране Европы.

Что делать с коронавирусом дальше: прогнозы

Когда тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции станут максимально доступными, правительство начнет делать их всему населению. Вероятнее всего, тесты покажут, что большинство граждан инфицированы вирусом, но бессимптомно. Это приведет к тому, что карантинные меры социального дистанцирования будут отменены.

В Германии рассчитывают, что такие тесты в разных странах мира могут быть доступны уже в ближайшие недели.

Исследование Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) показало, что карантинные меры социального дистанцирования следует предпринимать в течение двух лет, чтобы растянуть во времени вспышку эпидемии. Ограничения будут ослабляться каждые два – три месяца, пока не будут отменены полностью.

Директор Института Жака Делора в Париже (Франция) Себастьян Майяр заявил, что, вероятнее всего, стране придется вернуться к нормальному функционированию, чтобы наверстать экономическое развитие, а затем, в этом же году, опять вести карантинные меры, пока не будет разработана вакцина.

Все исследователи едины во мнении, что любые периоды “передышки” будут короткими.

“Это ставит правительства перед одной и той же дилеммой: им нужно будет готовить свое население либо к году изоляции, либо к массовым смертям в ближайшие месяцы. Ни то, ни другое не понравится людям”, – сказано в материале.

“Эта пандемия будет до и после. Надеюсь, человеческая цена будет небольшая. Экономическая цена будет высокой”, – заявил французский экономист Тьерри Бретон.