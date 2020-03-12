Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В сообщении сказано, что США приостановили поездки из 26 европейских стран.
Несколько европейских послов в Вашингтоне заявили, что им не было известно о таком решении Трампа, несмотря на то, что они связывались с администрацией в течение последних нескольких дней.
Представители Германии отметили, что их не предупреждали о таком решении.
Посол Бельгии отметил, что он ожидал ограничения для путешественников из Европы, но не настолько радикальных.
Некоторые послы потребовали детальных объяснений от Госдепа, но точных инструкций и разъяснений так и не получили.
В Госдепе же сказали, что они до последнего не знали о решении, которое примет президент. По их словам, они ждали радикальных мер, но в общем рассматривались несколько вариантов.
Госсекретарь Майк Помпео встречался с министром иностранных дел Австралии менее чем за пять часов до выступления Трампа и не дал никаких указаний по этому поводу.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.