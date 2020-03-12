Дипломаты и высокопоставленные чиновники из стран-членов Европейского союза заявили, что обеспокоены решением американского президента Дональда Трампа приостановить на 30 дней путешествия в страну из их государств.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В сообщении сказано, что США приостановили поездки из 26 европейских стран.

Несколько европейских послов в Вашингтоне заявили, что им не было известно о таком решении Трампа, несмотря на то, что они связывались с администрацией в течение последних нескольких дней.

Представители Германии отметили, что их не предупреждали о таком решении.

Посол Бельгии отметил, что он ожидал ограничения для путешественников из Европы, но не настолько радикальных.

Некоторые послы потребовали детальных объяснений от Госдепа, но точных инструкций и разъяснений так и не получили.

В Госдепе же сказали, что они до последнего не знали о решении, которое примет президент. По их словам, они ждали радикальных мер, но в общем рассматривались несколько вариантов.

Госсекретарь Майк Помпео встречался с министром иностранных дел Австралии менее чем за пять часов до выступления Трампа и не дал никаких указаний по этому поводу.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.