Во Франции зафиксирована первая в Европе смерть от китайского коронавируса. Жертвой заболевания стал турист из КНР.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам французских властей, 80-летний китайский турист умер в больнице Биша в Париже вследствие осложнений, которые спровоцировал коронавирус. Мужчина приехал из провинции Хубэй (эпицентра вспышки коронавируса) 16 января и был помещен на карантин в больницу 25 января.

Его 50-летняя дочь также инфицирована коронавирусом и продолжает находиться в больнице во Франции.

Кроме того, госпитализированы еще пять человек. Это граждане Великобритании, которые заразились от своего знакомого британца, находясь на французском горнолыжном курорте.

“Мы должны подготовить нашу систему здравоохранения к возможному пандемическому распространению вируса и, следовательно, распространению вируса по всей Франции”, – отметила в связи с этим министр здравоохранения Франции Аньез Бузин.

Ранее были зарегистрированы три смертельных случая за пределами материкового Китая – в Гонконге, на Филиппинах и в Японии, сообщает британское агентство ВВС.

В самом Китае от коронавируса скончались 1523 человека (в основном в провинции Хубэй). Общее количество случаев заболевания в Китае превысило 66 тысяч.

За пределами материкового Китая было зарегистрировано более 500 случаев заражения в 26 странах.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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