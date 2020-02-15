Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам французских властей, 80-летний китайский турист умер в больнице Биша в Париже вследствие осложнений, которые спровоцировал коронавирус. Мужчина приехал из провинции Хубэй (эпицентра вспышки коронавируса) 16 января и был помещен на карантин в больницу 25 января.
Его 50-летняя дочь также инфицирована коронавирусом и продолжает находиться в больнице во Франции.
Кроме того, госпитализированы еще пять человек. Это граждане Великобритании, которые заразились от своего знакомого британца, находясь на французском горнолыжном курорте.
“Мы должны подготовить нашу систему здравоохранения к возможному пандемическому распространению вируса и, следовательно, распространению вируса по всей Франции”, – отметила в связи с этим министр здравоохранения Франции Аньез Бузин.
Ранее были зарегистрированы три смертельных случая за пределами материкового Китая – в Гонконге, на Филиппинах и в Японии, сообщает британское агентство ВВС.
В самом Китае от коронавируса скончались 1523 человека (в основном в провинции Хубэй). Общее количество случаев заболевания в Китае превысило 66 тысяч.
За пределами материкового Китая было зарегистрировано более 500 случаев заражения в 26 странах.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.