Минувшая зима стала самой теплой за всю историю климатических наблюдений в Европе.

Об этом сообщает служба по изменению климата Коперника (Copernicus Climate Change Service).

Отмечается, что прошлый месяц стал вторым самым теплым февралем за всю историю наблюдений как в мире, так и в Европе.

“Температуры были выше среднего в большом регионе, охватывающем большую часть Европы, Сибири и Центральной Азии, а также над Западной Антарктидой, и были ниже среднего по северной Аляске”, — отметили в CCСS.

А минувшая зима побила все температурные рекорды и стала самой теплой за историю Европы.

“В Европе со стабильной мягкой погодой, особенно на севере и востоке, средняя температура была почти на 1,4 ° C выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015/16 года”, — подчеркнули ученые.

По мнению экспертов, это отражает общие тенденции, связанные с глобальным потеплением.

“Хотя эта зима была поистине экстремальным событием сама по себе, вполне вероятно, что подобные события стали более экстремальными из-за тенденции глобального потепления”, — рассказал директор CCСS Карло Буонтемпо.