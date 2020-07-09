Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
В Евросоюзе напомнили, что 7 июля этого года в Крыму были арестованы семь человек, в основном крымские татары.
“Европейский Союз считает эти задержания политически мотивированными и – поскольку они совершены по российскому законодательству российской “властью” на территории Украины – незаконными в соответствии с нормами международного права. ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и городе Севастополь и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут освобождены без промедления”, – подчеркивается в заявлении.
Кроме того, в ЕС настаивают, что Россия должна прекратить давление на крымских татар.
“На полуострове должно быть гарантировано соблюдение международных стандартов в области прав человека”, – отмечается в заявлении.
В связи с этим в Евросоюзе напомнили о необходимости полного, свободного и неограниченного доступа международных правозащитников на оккупированный украинский полуостров.
“Европейский Союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”, – говорится в заявлении.
- 7 июля сообщалось, что спецслужбы российских оккупантов снова проводят незаконные обыски и задержания крымских татар во временно аннексированном Крыму.
- По фактам незаконных обысков у крымских татар спецслужбами оккупантов открыто уголовное производство по ч.2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) УК Украины.