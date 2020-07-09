Европейский Союз осудил недавние задержания крымских татар в незаконно аннексированном Крыму и призвал Россию прекратить давление на них.

Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

В Евросоюзе напомнили, что 7 июля этого года в Крыму были арестованы семь человек, в основном крымские татары.

“Европейский Союз считает эти задержания политически мотивированными и – поскольку они совершены по российскому законодательству российской “властью” на территории Украины – незаконными в соответствии с нормами международного права. ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и городе Севастополь и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут освобождены без промедления”, – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в ЕС настаивают, что Россия должна прекратить давление на крымских татар.

“На полуострове должно быть гарантировано соблюдение международных стандартов в области прав человека”, – отмечается в заявлении.

В связи с этим в Евросоюзе напомнили о необходимости полного, свободного и неограниченного доступа международных правозащитников на оккупированный украинский полуостров.

“Европейский Союз неуклонно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ”, – говорится в заявлении.