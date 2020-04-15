Еврокомиссар по вопросам правосудия Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия, Европейский парламент и Совет ЕС должны наладить сотрудничество по разработке мер противостояния фейковым новостям.

Об этом сообщает европейская медиакомпания Euractiv.

Дидье отметил, что европейские институции должны разработать юридический механизм пресечения распространения дезинформации.

Рейндерс подчеркнул, что во время эпидемии коронавируса, власти должны более эффективно противостоять распространению фейковой информации.

По его мнению, во время эпидемии эта проблема обостряется.

“Во время кризиса нужно продолжать работу с платформами (по распространению контента в Интернете – ред.), просить удалить много сообщений в социальных сетях. Но также нужно подумать как это регулировать. На данный момент у нас нет возможности пойти дальше, мы можем с ними только вести диалог”, – сказал Рейндерс.

Бельгийский комиссар добавил, что из-за того, что исполнительная власть ЕС работала только с ограниченным количеством социальных сетей и интернет плтформ, не был разработан единый подход.