Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
“Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, которые привели к жертвам, вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки поддерживаемых Россией вооруженных формирований полностью идут вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается”, – заявил представитель ЕС.
При этом в Евросоюзе также в очередной раз подчеркнули, что реализация Минских соглашений имеет “решающее значение”.
“Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает”, – сказал представитель.
- Сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Фракция “Европейской Солидарности” требует вызвать сегодня в Верховную Раду министра обороны Украины Андрея Загороднюка и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака в связи с эскалацией ситуации на Донбассе.