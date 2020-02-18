В Европейском союзе встревожены эскалацией на Донбассе и ждут от России, что она немедленно повлияет на сепаратистов.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, которые привели к жертвам, вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки поддерживаемых Россией вооруженных формирований полностью идут вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается”, – заявил представитель ЕС.

При этом в Евросоюзе также в очередной раз подчеркнули, что реализация Минских соглашений имеет “решающее значение”.

“Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает”, – сказал представитель.