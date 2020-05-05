Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

“Пошли слухи, что на этой неделе парламент вообще не соберется. Но мы не собираемся подыгрывать этим сценариям Банковой по полной дискредитации роли ВР как независимой институции. Мы собрали 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором прооперируем рассмотреть закон об обязательном страховании медиков, которые работают с больными COVID и закон про обязательное тестирование всех медработников”, – написала она.

По мнению главы фракции, парламент должен также принять заявление к 75 годовщине победы над нацизмом с обозначением роли Украины и украинцев в борьбе и осуждением попыток РФ переписать историю.

Также Геращенко считает, что на этом заседании также необходимо принять банковский (“антиколомойский”) закон.