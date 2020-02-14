В партии "Европейская Солидарность" настаивают, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно раскрыть украинскому обществу все подробности своего визита в Оман.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

“Владимир Зеленский должен немедленно лично раскрыть украинскому обществу все подробности своего тайного визита в Оман… Искреннего ответа на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, что особенно важно накануне визита господина Зеленского на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Очень надеемся на то, что Владимир Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встрече с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза. И объяснить, на каком основании они пользуются общими чартерами”, – подчеркивается в заявлении.

В политсиле также отмечают, что Офис президента “запутался в показаниях: то визит – это туристическая поездка, то официальная – то частная, то платил собственные средства, то бюджетные на охрану”.

По убеждению “Евросолидарности”, украинцы должны услышать правду, “какой бы горькой она ни была”.

“И о визите в Оман. И о причинах задержки с возвращением главы государства в Украину после сбивания украинского самолета в Иране. Только почасовая детализация почти суточного промедления с прибытием в Киев могла бы снять целый ряд неприятных вопросов”, – считают в политсиле.

В партии уточнили, что считают приемлемым в данной ситуации “формат срочного видео”.

Если же Банковая не раскроет информацию по Оману, в политсиле намерены инициировать создание временной следственной комиссии в Верховной Раде.

“В случае если власть будет и дальше шифровать правду о визите в Оман, как это она делает уже полтора месяца, “Европейская Солидарность” будет требовать создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины”, – отмечают в партии.

Накануне в программе “Схемы” утверждалось, что Николай Патрушев посещал Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По информации журналистов, российский силовик прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

После выхода программы глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приведенные журналистами данные не подкреплены фактами и необъективны. Он отметил, что сюжет “Схем” – “ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”.

Ранее уже бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.