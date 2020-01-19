Об этом сообщает агентство Reuters.

В Facebook обещают выяснить, почему имя китайского лидера переводилось на английский как “Mr Shithole” (“мистер вонючая дыра”).

Ошибка была замечена при переводе Facebook-постов с бирманского языка на английский. Ее обнаружили на второй день визита Си Цзиньпина в Мьянму. Так, государственный секретарь Мьянмы Аун Сан Су Чжи запостила в Facebook сообщение о встрече с лидером КНР.

При автоматическом переводе на английский язык пост изобиловал упоминаниями о “мистере вонючая дыра”.

Перевод заголовка местной газеты “Irrawaddy” на английский язык в итоге звучал “Обед в честь президента вонючая дыра”.

Стоит отметить, что Google-переводчик этой ошибки не допускал.

Компания Facebook принесла извинения за инцидент и заверила, что это техническая ошибка.

“Мы исправили ошибку при бирманско-английском переводе в Facebook и работаем над выяснением ее причин, чтобы не допустить подобных случаев в будущем. Наши продукты не должны работать таким образом, и мы искренне извиняемся за оскорбление, нанесенное этим инцидентом”, — говорится в заявлении компании.

Как отмечает Reuters, Facebook уже сталкивался с проблемами перевода с бирманского на английский в 2018 году. Тогда эта функция была временно отключена, так как перевод давал странные результаты.