Facebook планирует создать специальный сервис, с помощью которого пользователи смогут оперативно получать достоверную информацию о коронавирусе COVID-19 и его распространении в мире.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент на базе Facebook функционирует центр информирования о COVID-19. Он доступен только для пользователей некоторых стран и расположен в верхней части новостной ленты.

Там публикуют последнюю информацию от управлений здравоохранения государств и международных организаций. В частности, это информация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сервисе можно будет бесплатно размещать общественно значимую информацию. Некоторые организации из сферы здравоохранения смогут размещать свои объявления и информацию платно по полной стоимости или на льготных условиях.

К примеру, с информацией ВОЗ в соцсетях Facebook и Instagram уже ознакомились более 1 млрд пользователей.