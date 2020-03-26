Об этом сообщает пресс-служба компании.
На данный момент на базе Facebook функционирует центр информирования о COVID-19. Он доступен только для пользователей некоторых стран и расположен в верхней части новостной ленты.
Там публикуют последнюю информацию от управлений здравоохранения государств и международных организаций. В частности, это информация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В сервисе можно будет бесплатно размещать общественно значимую информацию. Некоторые организации из сферы здравоохранения смогут размещать свои объявления и информацию платно по полной стоимости или на льготных условиях.
К примеру, с информацией ВОЗ в соцсетях Facebook и Instagram уже ознакомились более 1 млрд пользователей.
- По состоянию на утро 26 марта в Украине 156 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.