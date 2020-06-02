Сотрудники Facebook планируют провести виртуальную забастовку в знак протеста против решения гендиректора Марка Цукерберга не реагировать на посты президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN Business.

Виртуальная забастовка заключается в том, что некоторые сотрудники не выйдут на работу, а отдел кадров не имеет права учитывать это при начислении заработной платы.

В Facebook отметили, что некоторые публикации Трампа противоречивы, а сам американский лидер использует социальную сеть, как платформу для подстрекательства к насилию и распространению дезинформации. Они заявили, что это недопустимо, независимо от того, кем является автор.

“Мы осознаем боль, которую испытывают многие из наших сограждан. Мы призываем сотрудников говорить открыто, когда они не согласны с руководством», – отметили сотрудники соцсети.

Цукерберг со своей стороны заявил, что осознает, что Facebook нужно сделать больше, чтобы поддерживать равенство и безопасность на платформе.

В частности, против решения Цукерберга открыто выступил менеджер по дизайну Джейсон Стирман, отметив, что не существует «нейтральной расисткой позиции».

Руководитель отдела разработки устройств на портале Facebook Эндрю Кроу заявил, что также не согласен с позицией руководства и готов этому противодействовать.

По информации инсайдеров, в конце прошлой недели у Трампа и Цукерберга состоялся телефонный разговор, в результате которого, как предполагается, они пришли к консенсусу.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США, с членами антифашисткой организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем — обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.