Об этом сообщается в материале BBC.
Отмечается, что большинство пользователей Facebook уже сталкивались с проявлениями “инфодемии” в социальной сети.
По информации из расследования специалистов британского Института стратегического диалога, тему пандемии выгодно эксплуатировать в интернете, чем занимаются шарлатаны от медицины и представители экстремистских политических течений.
Исследователями были обнаружены 5 основных тем, которые традиционно являются объектами дезинформации:
– иммиграция;
– ислам;
– иудаизм;
– ЛГБТ;
– “супербогачи” и другие влиятельные лица.
По результатам анализа ученым удалось выяснить, что количество записей в социальных сетях по первым четверым темам не изменилось после введения карантина из-за коронавируса. При этом темы иммиграции и ислама все чаще связываются с коронавирусом.
Наибольшее количество дезинформации во время пандемии замечено вокруг группы “супербогачи”. В таких записях обсуждают Ротшильдов, Билла Гейтса и Джорджа Сороса, обвиняют их в “теневом” управлении страной.
“Связывая коронавирус с деятельностью влиятельных персон, авторы и читатели подобных записей выражают странные убеждения: например, что вирус создан искусственно, что от него уже существуют лекарства или что панику в обществе специально накручивают”, – говорится в статье.
При этом в записях были замечены тысячи гиперссылок, по которым пользователи попадают на маргинальные политические или псевдомедийные сайты. Среди них удалось обнаружить 34 вебстраницы, распространяющие откровенно ложную информацию о коронавирусе. В общей сложности эти сайты набрали уже больше 80 миллионов посещений.
В то же время недавнее исследование британского агентства Ofcom свидетельствует, что большинство людей все-таки черпают информацию о коронавирусе с надежных источников.
“Однако, так называемая “инфодемия” показывает нам параллельный мир со своей социальной организацией, активизмом. Тут смешиваются маргинальные течения как с политической, так и с медицинской сферы. Их объединяет общая идея о том, что карантин внедрен не для безопасности, а с целью контроля. Они обещают “освободить” своих адептов от этого контроля. Учитывая масштабы этого мира и запал его строителей, он все больше угрожает успеху карантина, а также взаимопониманию медиков и политиков”, – говорится в материале.
- В субботу, 16 мая, сотни протестующих собрались в Старом городе Варшавы на митинг против карантина.