Об этом сообщается в материале BBC.

Отмечается, что большинство пользователей Facebook уже сталкивались с проявлениями “инфодемии” в социальной сети.

По информации из расследования специалистов британского Института стратегического диалога, тему пандемии выгодно эксплуатировать в интернете, чем занимаются шарлатаны от медицины и представители экстремистских политических течений.

Исследователями были обнаружены 5 основных тем, которые традиционно являются объектами дезинформации:

– иммиграция;

– ислам;

– иудаизм;

– ЛГБТ;

– “супербогачи” и другие влиятельные лица.

По результатам анализа ученым удалось выяснить, что количество записей в социальных сетях по первым четверым темам не изменилось после введения карантина из-за коронавируса. При этом темы иммиграции и ислама все чаще связываются с коронавирусом.

Наибольшее количество дезинформации во время пандемии замечено вокруг группы “супербогачи”. В таких записях обсуждают Ротшильдов, Билла Гейтса и Джорджа Сороса, обвиняют их в “теневом” управлении страной.

“Связывая коронавирус с деятельностью влиятельных персон, авторы и читатели подобных записей выражают странные убеждения: например, что вирус создан искусственно, что от него уже существуют лекарства или что панику в обществе специально накручивают”, – говорится в статье.

При этом в записях были замечены тысячи гиперссылок, по которым пользователи попадают на маргинальные политические или псевдомедийные сайты. Среди них удалось обнаружить 34 вебстраницы, распространяющие откровенно ложную информацию о коронавирусе. В общей сложности эти сайты набрали уже больше 80 миллионов посещений.

В то же время недавнее исследование британского агентства Ofcom свидетельствует, что большинство людей все-таки черпают информацию о коронавирусе с надежных источников.

“Однако, так называемая “инфодемия” показывает нам параллельный мир со своей социальной организацией, активизмом. Тут смешиваются маргинальные течения как с политической, так и с медицинской сферы. Их объединяет общая идея о том, что карантин внедрен не для безопасности, а с целью контроля. Они обещают “освободить” своих адептов от этого контроля. Учитывая масштабы этого мира и запал его строителей, он все больше угрожает успеху карантина, а также взаимопониманию медиков и политиков”, – говорится в материале.