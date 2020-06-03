Социальная сеть Facebook заблокировала несколько групп, в которых пользователей призывали участвовать в акциях протестов в память о Джордже Флойде, используя при этом оружие.

Об этом сообщает CNN.

Изначально в Facebook только отслеживали активность и обсуждение в таких группах. Когда появились призывы к насилию – группы заблокировали.

Как правило, участники таких групп призывали нести оружие на акции протестов, а также обсуждали – где его можно взять и как доставить.

Теперь в Facebook рассматривают меры в отношении участников таких групп. В частности, это коснется группы American Guard, Proud Boys и “Солдаты Одина США” (это экстремистская группа против иммигрантов и беженцев).

В ночь на 3 июня полиция Северной Каролины арестовала протестующего с винтовкой AR. У него также обнаружили два магазина к винтовке и 30 патронов.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

После смерти Джорджа Флойда в США и за их пределами проходят массовые акции протеста. В то же время пользователи продолжают использовать социальные сети для выражения поддержки и солидарности. Во вторник, 2 июня, в рамках кампании Blackout Tuesday в Сети массово публикуют посты с изображениями черных квадратов.

К флешмобу присоединились также многие популярные бренды и знаменитости.