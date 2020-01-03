Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

“Вчера служба поддержки фейсбук сообщила мне, что запись про Степана Бандеру, где я употребила несколько его цитат, скрыт из-за “нарушения стандартов сообщества по поводу “hate speech/пропаганды ненависти””, – пишет она.

По мнению Супрун, в ее записи не было ничего, что можно было бы рассматривать как пропаганду ненависти и что нарушало бы стандарты сообщества.

“Но это не помешало заблокировать запись, которая набрала более 6 тысяч репостов и охватила более полумиллиона читателей”, – написала она.

При этом экс-министр напомнила, что такое случается с нею не впервые.

“В сентябре фейсбук скрыл мою запись про формулу Штайнмайера с главным месседжем “Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир”. На просьбу к руководителю публичной политики по Украине в фейсбук Катерине Крук помочь разобраться с этой ситуацией, получили ответ: “Команды просмотрели пост и подтвердили, что решение было принято правильно, поэтому пост останется удаленным””, – сообщает Супрун.

По ее мнению, в социальной сети Facebook не стоит рассчитывать на “качественную аналитику и работу с контентом”.

“У сотрудников часто мало опыта или образования. Их тренировки по поводу правил фейсбук состоят из содержания около 1400 страниц, раскиданных в десятках екселевских таблиц и презентаций. Многие из этих сотрудников пользуются гугл-переводчиком, чтобы разобраться с этими правилами. И уже после “тренировки” обычно у них есть от 8 до 10 секунд на принятие решения по поводу поста. В результате они часто делают ошибки. Но фейсбук не спешит признавать их”, – поясняет экс-министр.