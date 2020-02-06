Директор ФБР Кристофер Рей (Christopher Wray) заявил, что попытки России влиять на политическую ситуацию в США и проводить кампанию по дезинформации – продолжаются.

Об этом сообщает Associated Press.

В юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США продолжаются слушания относительно надзора за деятельностью ФБР. Среди приглашенных – директор ведомства.

В прошлом году генеральный инспектор американского министерства юстиции Майк Горовиц заявил о расследовании связей предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией. В частности, в докладе речь шла о том, что агенты ФБР следили за экс-советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

После этого Рей заявлял, что информация соответствует действительности, пояснив, что после этого принял необходимые решения.

Несмотря на продолжение расследования в отношении “русского следа”, попытки вести кампанию по дезинформации со стороны РФ – продолжаются и не прекращаются еще с 2016 года.

“Это никогда не прекращалось. Это произошло в 2016 году, и с тех пор продолжается. Возможно, имела место быть некая динамика во время предвыборной кампании, но эта угроза существует ежедневно, 365 дней в году”, – заявил глава ФБР.

Также он подчеркнул, что Россия постоянно меняет и использует разные средства для ведения дезинформационной кампании.

Он пояснил, что их цели можно объяснить только “мерзкой идеологией”, которая влечет за собой преступления, основанные на расовой, этнической, религиозной ненависти и нетерпимости.