На следующей сессии Верховной Рады парламентарии могут рассмотреть изменения в Конституцию относительно уменьшения количества нардепов.

Об этом заявил спикер Парламента Дмитрий Разумков в эфире политического ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Сокращение числа нардепов предусмотрено законопроектом №1017. В нем прописано уменьшение количества народных депутатов до 300 и введение пропорциональной избирательной системы.

“Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда”, – заявил Разумков.

Кроме этого, Разумков отметил, что сожалеет о том, что ранее Конституционный суд не одобрил законопроект о лишении мандатов нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

“И лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавов или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идут заниматься чем-то другим “, – сказал спикер.

Как известно, следующая сессия Рады начнется 4 февраля.