В Германии рассчитывают, что пандемия коронавируса продлится в течение года.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

“Мы не живем сейчас “после пандемии”. Скорее, мы находимся в середине пандемии, которая будет с нами некоторое время, по крайней мере, в этом году, и это очень оптимистично”, – сказал Хельге Браун, глава администрации канцлера Ангелы Меркель.

Он добавил, что пандемия продлится до конца года.

Напомним, в среду в Германии объявили о смягчении ограничительных мер.

Уточняется, что на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с главами регионов было принято решение открыть все магазины в стране, включая те, площадь которых составляет более 800 метров квадратных.

При этом магазины должны не допускать возникновения очередей и принимать гигиенические меры.