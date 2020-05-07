Немецкая прокуратура выдала ордер на арест 29-летнего россиянина Дмитрия Сергеевича Бадина. Его обвиняют во взломе систем Бундестаг весной 2015 года.

Об этом идет речь в материале международного иформационного агентства Reuters.

Бадин, предположительно, является офицером ГРУ и участником “правительственной” группы хакеров ATP28, известной также, как Fancy Bear, Sofacy, Strontium, Grizzly Steppe. Группа специализируется на кибершпионаже.

Отмечается, что в период с апреля по май 2015 года APT28 проникла во внутреннюю сеть Бундестага. Хакеры использовали фишинговые письма от имени ООН, чтобы вынудить сотрудников парламента открыть вредоносный файл.

В файле говорилось о том, конфликт с Украиной вызвал экономический хаос. Файл заразил компьютеры сотрудников Бундестага и это позволило злоумышленникам проникнуть в сеть парламента, которая состоит из более чем 5600 компьютеров, включая административные системы.

Ранее власти США связывали Бадина и еще 11 предполагаемых офицеров ГРУ с атаками 2016-2018 годов на Национальный комитет Демократической партии США, Комитет по выборам в конгресс Демократической партии США, отдельных членов предвыборного штаба Хилари Клинтон, WADA и так далее.

Бадин является один из самых разыскиваемых ФБР киберпреступников. В настоящее время он находится на свободе и проживает в Москве.