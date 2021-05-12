Відповідний коментар з’явився на їхній сторінці в Twitter.

“Посли G7 висловлюють свою стурбованість тим, що уряд України, як головний акціонер НАК “Нафтогаз”, і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обов’язки незалежно”, — пишуть вони.

Посли закликають сторони до якнайшвидшого розв’язання проблеми, яке б демонструвало заявлену українським урядом прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління.

Ротації в “Нафтогазі”

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Замість нього КМУ призначив Юрія Вітренка новим очільником компанії.

Крім того, Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради, оголосивши конкурс на посади чотирьох незалежних членів ради.

У “Нафтогазі” відреагували на рішення уряду. В компанії назвали такі перестановки “юридичною маніпуляцією” та “наругою”. Члени наглядової ради “Нафтогазу” подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

Сам Андрій Коболєв має намір оскаржувати рішення Уряду про його звільнення з посади голови правління “Нафтогазу”. Він вважає причиною свого звільнення накопичені на рахунках компанії 2 млрд доларів вільних грошових коштів.

Юрій Вітренко ж розповів, що його повернення до “Нафтогазу” на посаді голови правління ініціювали прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський через те, що призначити його міністром на віцепрем’єром не вдалося.