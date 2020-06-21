Правоохранители проводят обыски в газораспределительной компании из-за взрыва дома в Киеве на Поздняках

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Уточняется, что обыск проводится в газораспределительной компании, которая обслуживает девятиэтажный многоквартирный дом, где произошел взрыв.

При этом полиция уже открыла уголовное производство по факту вероятного нарушения требований пожарной безопасности.

Сообщается, что после проведения экспертизы здания на предмет возможного дальнейшего опасного разрушения, жильцам дома будет разрешено зайти в свои квартиры для того, чтобы забрать необходимые вещи.

При этом в дальнейшем дом будет круглосуточно охраняться правоохранителями.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.