Об этом сообщает DW.

Снижение добычи в январе составило 6 %, поскольку ранее “Газпром” планировал, что в это время будут более низкие температуры, составляя план добычи голубого топлива.

Таким образом, вместо 47,32 миллиардов кубометров, в январе “Газпром” добыл 44,3 миллиарда кубометров газа.

В “Газпроме” пояснили это тем, что при планировании объемов добычи газа заложили среднюю температуру на градус ниже прошлогоднего показателя. В то же время температура, по факту, оказалась на 5 градусов выше средней за последние три года и самой высокой за последнее десятилетие.

Ожидается, что в перспективе объемы и дальше будут сокращаться. Предварительно – до 13,3 миллиардов кубометров, в сравнении с нынешними 17,55 миллиардами кубометров.

Это объясняется и тем, что европейские потребители российского газа сделали большие запасы в европейских хранилищах до подписания транзитного контракта “Газпрома” с Украиной, которое произошло в декабре 2019 года, и теперь тратят запасы.