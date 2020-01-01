В Государственном бюро расследований (ГБР) объявили конкурс на должности троих заместителей исполняющей обязанности директора ведомства Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В ведомстве публично не сообщали о том, что проводится такой конкурс. Он длится три дня – с 30 декабря по 3 января.

Возможно, это сделано для того, чтобы заявки на конкурс могли подать только те, “кому нужно”.

В ГБР ищут первого заместителя директора, а также двух заместителей.

Чтобы участвовать в конкурсе, кандидатам необходимо предоставить автобиографию, копию паспорта, копии документов о высшем образовании, копию трудовой книжки, копию идентификационного кода, фото, медицинскую справку, военный билет и декларацию о доходах.

Также кандидату нужно написать два заявления: о том, что кандидат согласен на служебную проверку в аспекте Закона Украины “Об очищении власти” а также о проведении специальной проверки, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении коррупции”.

По факту, документы будут принимать только два рабочих дня, 2 и 3 января.

Дедлайн – 18:00 3 января.