Об этом сообщается на сайте ГБР.
В ведомстве публично не сообщали о том, что проводится такой конкурс. Он длится три дня – с 30 декабря по 3 января.
Возможно, это сделано для того, чтобы заявки на конкурс могли подать только те, “кому нужно”.
В ГБР ищут первого заместителя директора, а также двух заместителей.
Чтобы участвовать в конкурсе, кандидатам необходимо предоставить автобиографию, копию паспорта, копии документов о высшем образовании, копию трудовой книжки, копию идентификационного кода, фото, медицинскую справку, военный билет и декларацию о доходах.
Также кандидату нужно написать два заявления: о том, что кандидат согласен на служебную проверку в аспекте Закона Украины “Об очищении власти” а также о проведении специальной проверки, предусмотренной Законом Украины “О предотвращении коррупции”.
По факту, документы будут принимать только два рабочих дня, 2 и 3 января.
Дедлайн – 18:00 3 января.
- Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Исполняющей обязанности главы ГБР назначена Ирина Венедиктова.
- 3 декабря Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований. Этим документом предусмотрена отставка Романа Трубы с поста директора ГБР.