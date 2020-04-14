В Государственном бюро расследований (ГБР) заявляют, что дело в отношении экс-нардепа Татьяны Черновол вне политики.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГБР.

Согласно материалам уголовных производств и хронологии событий, расстрелы на Майдане и прилегающих улицах 18 февраля 2014 года начались после поджога офиса “Партии регионов”.

Досудебное расследование по факту убийства Владимира Захарова, 1948 г. р., с 18 февраля 2014 по 15 ноября 2017 проводилось следователями МВД. После того, как Генпрокурор Юрий Луценко решил изменить подследственность и передать дело в Департамент спецрасследования под руководством Сергея Горбатюка, следственные действия не проводились.

“Сообщение Юрия Луценко о его личном присутствии во время событий, связанных с поджогом офиса, указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем и может говорить о конфликте интересов”, – заявляют в ГБР.

Решение о начале уголовного производства в отношении Татьяны Черновол принято 25 марта 2020 года прокурором Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

“Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков соответствии со ст. 3 УПК не является руководителем органа досудебного расследования, не может принимать процессуальные решения и влиять на ход расследования уголовного производства в отношении Татьяны Черновол”, – отмечают в ГБР.

14 апреля экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.