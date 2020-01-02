В Государственном бюро расследований ответили на заявление политической партии "Голос" о "фейковости" конкурса на должности заместителей главы ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В заявлении отмечается, что новый закон о ГБР вступил в силу еще 27 декабря 2019 года.

“Согласно новой редакции части третьей статьи 14 Закона Украины “О Государственном бюро расследований” Типовое положение о конкурсной комиссии и Порядок проведения открытого конкурса утверждается директором Государственного бюро расследований”, – говорится в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что более ранняя редакция закона предусматривала, что в ГБР должны придерживаться Типового порядка проведения конкурса, который был утвержден Кабмином. Однако, данные правила не согласованы с новой редакцией закона, а потому утратили свою силу.

Напомним, что в политической партии “Голос” считают фейковым конкурс на должности заместителей исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований.